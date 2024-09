Bönnigheimer Gemeinderat: „Das hat mich echt geärgert“: Warum ein Wengerter nicht Stadtrat werden darf

1 Tobias Schifferer wollte sich im Gemeinderat seiner Heimatstadt einbringen. Das wurde ihm aber trotz Wahlerfolgs verwehrt. Foto: privat

An diesem Montag tritt in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) erstmals der neugewählte Gemeinderat zusammen. Nicht dabei sein wird Tobias Schifferer. Der Jungwengerter darf dem Gremium nicht angehören, obwohl er gewählt wurde. Wie das sein kann?











Es hört sich wie eine Farce an: Ein junger Unternehmer will sich in seiner Heimatstadt im Gemeinderat engagieren, wird auch gewählt, darf dann aber nicht Teil des Gremiums werden, weil sein Lebensmittelpunkt nicht in der Stadt liegen soll. So ist es in Bönnigheim passiert. Tobias Schifferer, 31 Jahre alt und selbstständiger Wengerter, liegt seine Heimatstadt am Herzen. Er ist in Bönnigheim aufgewachsen und dort verwurzelt, aber das reicht ebenso wenig wie die 1899 Stimmen, die er bei der Kommunalwahl auf sich vereinen konnte – immerhin Platz 3 unter allen Kandidaten. Wenn sich an diesem Montag der Gemeinderat der Stadt konstituiert, fehlt Schifferer. Statt ihm wird dann ein Ersatzkandidat ins Gremium einziehen.