Böllerwurf in Schultoilette in Renningen-Malmsheim: Zeugin hörte Stimmen von Jugendlichen

Die Polizei hat neue Informationen zur Böller-Explosion, die sich am Sonntag, 29. Dezember, in der Malmsheimer Grundschultoilette ereignete, mitgeteilt. Offenbar hat eine Zeugin erst Stimmen und anschließend zwei Knallgeräusche gehört.

Zur Explosion von Silvesterböllern in der Grundschultoilette im Renninger Teilort Malmsheim gibt es neue Informationen. Wie die Polizei mitteilt, habe eine Zeugin am Sonntagvormittag kurz vor 11.45 Uhr die Stimmen zweier männlicher Jugendlicher auf dem Schulgelände gehört. Kurz darauf vernahm sie zwei laute Knallgeräusche. Wie die Polizei zudem schreibt, beläuft sich der Schaden auf rund 10 000 Euro.

Die Unbekannten hatten an der Schule gegen 11.45 Uhr offenbar Feuerwerkskörper von außen in eine Lüftungsanlage der Toilette gesteckt. Die Explosionen setzten Kunststoffteile der Lüftung in Brand, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung im Schulhaus kam. Qualm drang auch aus dem Fenster. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete das Gebäude. Die Toilette ist jedoch bis auf Weiteres nicht benutzbar.

Weitere Zeugen, die am Sonntag gegen 11.45 Uhr Personen auf dem Schulgelände gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen – telefonisch unter der Nummer: 0 71 52 / 6050 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de.