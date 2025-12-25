Böller & Raketen: In den Geschäften wird so viel Feuerwerk liegen wie noch nie

An Raketen und Böllern scheiden sich die Geister: für die einen ein Ärgernis, für die anderen eine gute Sache. Zuletzt wurde Kritik laut. Drohen den Feuerwerkfirmen schlechte Geschäfte? Von wegen.
Eitorf/Bremerhaven - Deutschlands Feuerwerksfirmen nehmen an Silvester den nächsten Verkaufsrekord in den Blick. "Unser Warenvolumen im Handel ist etwa zehn Prozent größer als vor einem Jahr", sagt der Vertriebsleiter von Weco, Oliver Gerstmeier, in Eitorf bei Bonn. Vor einem Jahr war es sogar um 25 Prozent nach oben gegangen. Konkurrent Comet berichtet von einem moderaten Zuwachs in diesem Jahr. Die Nachfrage des Handels sei gestiegen, sagt der Marketing-Manager von Comet, Jens Thomas.