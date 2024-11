1 Die Onkelz bei einem Konzert im Jahr 2019. Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/Angenendt via www.imago-images.de

45 Jahre gibt es die Rockband aus Frankfurt bald. Im kommenden Jahr gehen sie auf große Tour und spielen 17 Konzerte. Die wichtigsten Infos im Überblick.











Link kopiert



Die Böhsen Onkelz gehören zu den bekanntesten deutschsprachigen Bands. Im kommenden Jahr feiern sie ihr 45-jähriges Bestehen – und gehen auf Tour. An diesem Donnerstag kündigte die Band 17 Konzerte an, zwei davon finden in Österreich statt, eins in der Schweiz, der Rest in Deutschland.

Im Rahmen ihrer „Hier sind die Onkelz“ – Tour 2025 kommen Stephan Weidner und Co. auch für zwei Konzerte nach Stuttgart. Am 14. und 15. Dezember 2025 spielen sie in der Schleyerhalle. Lesen Sie auch An der Band gab und gibt es immer wieder Kritik. Zu ihrer Anfangszeit war sie mit ausländerfeindlichen Songs aufgefallen. Erfolge feierten sie zu Beginn vor allem mit Skinhead-Rechtsrock – und aus dieser Zeit sind wohl auch einige Fans geblieben. Das war in den frühen 80er-Jahren. Die Band, die sich 2005 auflöste und acht Jahre später ihr Comeback feierte, versucht seit Längerem dieses Image loszuwerden. Stephan Weidner hatte die Fehltritte auch zugegeben und als „Scheiße“ bezeichnet. Die Böhsen Onkelz haben in Deutschland eine große Fangemeinde. Foto: www.imago-images.de/BEAUTIFUL SPORTS/Angenendt via www.imago-images.de Böhse Onkelz Tour 2025: Die Konzerte auf einen Blick 27. November 2025: Leipzig, Messe HALLE:EINS.

28. November 2025: Leipzig, Messe HALLE:EINS

30. November 2025: Hannover, ZAG Arena

1. Dezember 2025: Hannover, ZAG Arena

3. Dezember 2025: Köln, LANXESS arena

4. Dezember 2025: Köln, LANXESS arena

7. Dezember 2025: Zürich, HALLENSTADION

8. Dezember 2025: München, Olympiahalle

9. Dezember 2025: München, Olympiahalle

11. Dezember 2025: Hamburg, Barclays Arena

12. Dezember 2025: Hamburg, Barclays Arena

14. Dezember 2025: Stuttgart, Schleyerhalle

15. Dezember 2025: Stuttgart, Schleyerhalle

17. Dezember 2025: Berlin, Uber Arena

18. Dezember 2025: Berlin, Uber Arena

20. Dezember 2025: Wien, Stadthalle

21. Dezember 2025: Wien, Stadthalle Böhse Onkelz Tour 2025: Wann startet der Vorverkauf? Karten für die Böhse Onkelz Tour 2025 gibt es ab Freitag, 22. November, im Vorverkauf. Dieser startet um 17 Uhr auf onkelz.myticket.de Böhse Onkelz Tour 2025: Was kosten die Tickets? Zu den Ticketpreisen wurde vorab nichts bekannt. Es steht lediglich fest, dass pro Person maximal vier Tickets je Konzert geordert werden können. Die Tickets in Deutschland sind personalisiert.