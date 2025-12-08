Die Böhsen Onkelz kommen nach Stuttgart. 40 Jahre gibt es die Band bereits – und ein Ende ist nicht in Sicht. Was ist das Erfolgsgeheimnis? Und wie lässt sich die Band einordnen?
An diesem Wochenende spielen die Böhsen Onkelz an zwei Abenden in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyerhalle. Auch nach gut 40 Jahren füllen sie immer noch die großen Hallen. Das zeigt sich auch aktuell bei ihrer „Hier sind die Onkelz“-Tour. In den 80ern war das Quartett „Kultobjekt aller europäischen Glatzen“, wie sie selbst schreiben. Der Ruf hängt ihnen teils immer noch nach. Was ist dran am Bild der einstigen „Nazi-Band“? Was macht ihren Erfolg aus? Und für was stehen die „Onkelz“ eigentlich?