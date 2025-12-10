Die Böhsen Onkelz rocken die ausverkaufte Schleyerhalle in Stuttgart. Mehr als 40 Jahre gibt es die Band bereits. Dass es sie noch gibt, ist durchaus beachtlich. Ein Bandportrait.
„Die Onkelz hatten nie die Ambition, als Rockeremiten mit ergrautem Haar auf dem Rockolymp anzukommen, sondern wenn mit vollem Elan und nicht schon auf dem absteigenden Ast sitzend“: So verabschiedeten sich die Böhsen Onkelz 2004 von ihren Fans. Es war ein Abschied auf Zeit. 17 Alben und zwei Jahrzehnte später sind sie immer noch da – und im Rockolymp angekommen.