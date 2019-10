1 Die Band “Böhse Onkelz“ um Sänger Kevin Russell kommt im Mai 2020 nach Stuttgart. Foto: dpa/Daniel Naupold

Die „Onkelz“ sind zurück. Mit einem neuen Album und einer Tour im Frühjahr 2020 feiern sie ihr Bandjubiläum. Auch in Stuttgart wird die Frankfurter Rockband in der Schleyer-Halle Halt machen.

Stuttgart - Neues Album, neue Tour: Die Frankfurter Rockband „Böhse Onkelz“ tourt zu ihrem Bandjubiläum im Frühjahr 2020 durch Deutschland. Auch in Stuttgart macht die Band Halt.

40 Jahre gibt es die „Onkelz“ nun schon: Mit einer rechten Vergangenheit, einem ersten Platz in den Charts und einer kurzer Unterbrechung, zogen sie bei ihrem Comeback 2014 mehr als 200.000 Fans auf den Hockenheimring.

„Onkelz“ im Mai in Stuttgart

Nun starten sie zu ihrem Bandjubiläum die nächste große Tour. Angesetzt sind vorerst 16 Termine in Deutschland und Österreich. „Höchste Zeit dort weiterzumachen, wo wir Weihnachten 2016 aufgehört haben“, verkündet die Band auf ihrer Homepage.

Neben der Tour wird es auch ein neues Album geben. In der Schleyer-Halle in Stuttgart sind die „Onkelz“ am 2. Mai 2020. Karten für das Konzert gibt es ab dem 5. November 2019, 17 Uhr exklusiv über onkelz.myticket.de.