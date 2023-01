1 Jan Böhmermann macht sich in einer Insta-Story über Stuttgart und seine Topografie lustig (Archivbild). Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

In seiner Instagram-Story macht sich Jan Böhmermann über Stuttgart lustig. Wo er bei Schneefall mit dem E-Scooter unterwegs war und was den Satiriker offenbar stört.















Er will nun offenbar die Stuttgarterinnen und Stuttgarter provozieren: Jan Böhmermann sagt in einer Insta-Story „Willst du mich verarschen Stuttgart? Was ist denn das für ne Stadt? Alles ein Berg, Stuttgart ey.“ Sichtlich abgekämpft ist der Satiriker im Schnee irgendwo unter Bäumen mit einem E-Scooter unterwegs.

Doch wo wollte er überhaupt hin? Bei einem Auftritt in der Porsche-Arena erzählt er von seinem Ausflug mit dem E-Scooter nach Degerloch – zum Dornhaldenfriedhof und den Gräbern der RAF-Terroristen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe. Da habe er dann festgestellt, „dass sich „Stuttgart topografisch für Elektroroller überhaupt nicht eignet“ – und das es noch Platz für „Klima-Terroristen“ gebe.

Bei seinem Auftritt wenige Stunden später stellte Böhmermann dann ausführlich unter Beweis, wie sehr er die Provokation liebt. Es ging um Schlager, Querdenker und um den ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger.