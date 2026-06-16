Die Systemische Therapeutin Marina Pillwachs aus Böblingen betreut psychisch belastete Kinder, Jugendliche und Eltern. Vor allem ein Problem wird immer größer.
Wenn Personen aus der Jugendhilfe, aus Schulen und aus dem klinischen Bereich über die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erzählen, berichten sie von einer zunehmend belasteten jungen Generation - von jungen Menschen, die unter handfesten, behandelbaren Erkrankungen wie Depressionen, Angst- oder Essstörungen leiden und deren jugendliches Leben gehörig aus den Fugen gerät. Erst kürzlich schlug die Chefärztin der Böblinger Kinder- und Jugendpsychiatrie angesichts hoher Patientenzahlen und einer Verjüngung der Patienten Alarm.