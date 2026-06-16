Wenn Personen aus der Jugendhilfe, aus Schulen und aus dem klinischen Bereich über die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erzählen, berichten sie von einer zunehmend belasteten jungen Generation - von jungen Menschen, die unter handfesten, behandelbaren Erkrankungen wie Depressionen, Angst- oder Essstörungen leiden und deren jugendliches Leben gehörig aus den Fugen gerät. Erst kürzlich schlug die Chefärztin der Böblinger Kinder- und Jugendpsychiatrie angesichts hoher Patientenzahlen und einer Verjüngung der Patienten Alarm.

Marina Pillwachs ist Systemische Therapeutin und Beraterin mit eigener Praxis in Böblingen. Seit vielen Jahren begleitet sie Kinder, Jugendliche, aber auch Eltern bei der Bewältigung von psychischen oder auch schlicht zwischenmenschlichen Problemen. Wie andere Experten aus dem pädagogischen, psychologischen und medizinischen Bereich beobachtet auch Pillwachs bei immer mehr jungen Menschen eine Negativentwicklung: „Wir sehen, dass auch Jahre nach Ende der Pandemiezeit Menge, Intensität und Komplexität der Belastungen mehr geworden sind.“

Hinzu kämen Herausforderungen wie die unendlichen Möglichkeiten der digitalen Welt. „Viele jüngere Menschen sind überfordert. Einige entwickeln auch eine Mediensucht. Unrealistische Vergleiche in Social Media verzerren das Selbstbild und steigern den Frust“, erklärt die Böblingerin.

Therapeutin sieht Schulabsentismus als „riesiges Thema“

Ein Phänomen ist in den vergangenen Jahren besonders häufig zu beobachten. „Das Thema Schulabsentismus ist riesig und hat über die vergangenen Jahre einen großen Anstieg erlebt.“ Unter Schulabsentismus versteht man das Fernbleiben vom Unterricht.

Die Angst vor der Schule sei verschiedentlich begründet. „Einige haben psychosomatische Beschwerden wie Kopf- und Bauchschmerzen oder zeigen selbstverletzendes Verhalten. Bei vielen liegen schon behandlungswürdige Depressionen oder Angsterkrankungen vor. Insgesamt fühlen sich viele den sozialen Erwartungen und dem schulischen Leistungsdruck nicht gewachsen“, sagt Pillwachs.

Familien, die in Pillwachs' Praxis nach professioneller Unterstützung suchen, hätten erfahrungsgemäß schon länger mit Schwierigkeiten zu kämpfen. „Wir sehen leider sehr oft, dass es in manchen Familien nicht selten Fünf nach Zwölf ist. Viele versuchen erst selbst, die Probleme zu lösen. Das funktioniert aber irgendwann nicht mehr. Dann ist der Druck im Kessel zu groß“, sagt Marina Pillwachs. Aber nicht nur das lange Zögern bei der Inanspruchnahme professioneller Hilfe sei verantwortlich dafür, dass viele Familien erst vergleichsweise spät kämen, auch die mangelnde Verfügbarkeit von psychotherapeutischen Angeboten trage dazu bei, betont die Therapeutin.

Jugendliche sind immer Teil eines Familiensystems

Wer einen Termin als Selbstzahler in der Böblinger Praxis erhalten hat, nimmt zunächst ein Erstgespräch wahr. „In der ersten Sitzung sprechen wir ohne das Kind miteinander. Von therapeutischer Seite aus möchten wir hören, wie die Probleme gelagert sind und wie die Familienstrukturen aussehen. Denn wir sind sehen Familien immer als ganzheitliches System“, so die Diplom-Pädagogin. Jugendliche können je nach Alter oder dem individuellem Fall auch ohne ihre Eltern in die Gespräche gehen. Wie lange Eltern die Praxis besuchen, sei unterschiedlich: „Bei einer systemischen Therapie, die sich um ein spezielles Thema dreht, sehen wir uns im Durchschnitt klassischerweise zehnmal“, so Pillwachs. In schwierigen Fälle könne die Betreuung auch mal Jahre dauern.

Mediensucht, soziale Ängste, Schulabsentismus: Viele Kinder kämpfen noch immer mit den Folgen der Pandemie Foto: IMAGO/Thomas Eisenhuth

„Wenn die eigenen Kinder psychisch belastet sind, leiden auch die Eltern enorm. Sorgen, Überforderung und Ratlosigkeit sind dann groß“, fasst es Pillwachs zusammen. Auch wenn die Problemlagen sich an vielen Stellen spürbar verschärft hätten, kann Marina Pillwachs auch Optimismus verbreiten. „Es ist nicht alles negativ. Ich sehe Eltern, die nichts lieber möchten, als dass es ihren Kindern gut geht in dieser teils schwierigen Welt. Ich treffe gerade bei der jüngeren Elterngeneration auf Menschen, die sich in Hinblick auf ihre eigene Rolle als Eltern, die Perspektive der Jüngsten und der Gesellschaft oftmals sehr reflektiert zeigen. Das macht mir Mut.“

Die Erfahrung zeige auch: „Impulse von außen können vielen bereits so helfen, dass die Selbstwirksamkeit wieder befördert wird und sie selbst aus ihrer krisenhaften Lage herauskommen.“

Hilfe bei Kindern mit psychischen Problemen

Anlaufstellen sind Kinder- und Jugendärzte, Psychotherapeuten, Psychiatrische Ambulanzen von Kliniken, Beratungsstellen, Therapeutische Praxen oder die Nummer gegen Kummer. Mehr Infos auf Kostenfreie Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche.