33 Reinhard Resch (Krems) trägt sich ein, beobachtet von Stefan Belz (links) Foto: Stefanie Schlecht

60 Jahre offizieller Austausch mit Sittard-Geleen, 50 Jahre mit Krems: Die Bürgermeister tragen sich beim Böblinger Stadtfest ins Goldene Buch ein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Goldene Buch der Stadt Böblingen wurde am Samstag an den Unteren See getragen. Denn mit der niederländischen Stadt Sittard-Geleen pflegt man 60 Jahre offiziellen Austausch, mit Krems in Österreich bereits 50 Jahre. Die Bürgermeister dieser Partnerstädte, Hans Verheijen und Reinhard Resch, trugen sich mit besonderen Stiften ein, Sonnenschein und Wind sorgte dafür, dass die Tinte schnell trocknete. Ob die OB-Kette nicht zu schwer sei, wollte ein Kind von Stefan Belz wissen. „Nein, sie wiegt nur 2,5 Kilogramm und ich trage sie gerne“, antwortete der Böblingens Rathauschef .