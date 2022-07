33 Gute Stimmung auf dem Marktplatz Foto: Stefanie Schlecht

Zweimal musste das Böblinger Stadtfest wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Umso stärker war der Publikumszuspruch jetzt. Bei bestem Sommerwetter füllten die Menschen die Straßen und Gassen rund um den Schlossberg.















Link kopiert

Was für ein Traumwetter an allen drei Stadtfest-Tagen. Kaum eine Wolke zeigte sich am Himmel. Beste Voraussetzungen für die Wiedergeburt der großen Sause. Auf mehreren Bühnen zwischen Pestalozzihof und Elbenplatz wurde mächtig gerockt, an unzähligen Gastroständen gab es allerlei Kulinarisches, zudem lockten ein Flohmarkt und der Verkaufsoffene Sonntag die Besucher an.

Im Fokus standen auch die Partnerstädte. Mit der niederländischen Stadt Sittard-Geleen pflegt man über 60 Jahre offiziellen Austausch, mit dem österreichischen Krems 50 Jahre. Die Bürgermeister, Hans Verheijen und Reinhard Resch, trugen sich in Anwesenheit von Böblingens Dr. Stefan Belz ins Goldene Buch der Stadt ein – und zwar am Unteren See, wo sich die Partnerstädte präsentierten Sonnenschein und Wind sorgt dafür, dass die Tinte schnell trocknete.