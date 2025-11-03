Böblinger Sparkassen-Chef: „Wir Deutschen hängen am Bargeld“

Blitzüberweisungen verändern das Banking: Sparkassen-Chef Michael Fritz erklärt, wie die neuen Regeln die Geldströme beschleunigen, Betrug erschweren und welche Rolle Paypal spielt.
Seit dem 9. Oktober gelten neue Regeln für SEPA-Überweisungen: Beträge werden sofort gebucht, der Empfänger vorher überprüft. Das macht es Betrügern zwar schwerer – eine irrtümliche Überweisung lässt sich aber auch nicht mehr so leicht rückgängig machen. Was das für das größte Geldinstitut im Kreis Böblingen bedeutet und wie die Zukunft des Bezahlens aussehen könnte, erläutert Kreissparkassen-Chef Michael Fritz im Interview.