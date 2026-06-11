Böblinger Sanitärhändler: Fünfte Generation übernimmt bei Reisser

Der traditionsreiche Großhändler Reisser vollzieht einen Führungswechsel: Zum 1. Juni übernahmen Jessica und Marten Reißer.
Die neue Führungsstruktur des Böblinger Sanitär-Großhändlers Reisser setzt auf eine Dreierspitze: Gemeinsam mit Alexander Bruggner, der weiterhin dem Vorstand angehört, bilden die beiden jungen Führungskräfte Jessica und Marten Reißer das neue Leitungsteam. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Guntram Wildermuth-Reißer wechselt in den Aufsichtsrat, wo er als Vorsitzender dem Unternehmen in beratender Funktion eng verbunden bleibt.