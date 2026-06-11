Böblinger Sanitärhändler: Fünfte Generation übernimmt bei Reisser

Die neue Führungsstruktur des Böblinger Sanitär-Großhändlers Reisser setzt auf eine Dreierspitze: Gemeinsam mit Alexander Bruggner, der weiterhin dem Vorstand angehört, bilden die beiden jungen Führungskräfte Jessica und Marten Reißer das neue Leitungsteam. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Guntram Wildermuth-Reißer wechselt in den Aufsichtsrat, wo er als Vorsitzender dem Unternehmen in beratender Funktion eng verbunden bleibt.

„Über Jahrzehnte hinweg wurde der Grundstein für die erfolgreiche Entwicklung des Familienunternehmens gelegt und die Marke Reisser nachhaltig geprägt. Nun wird die Generationenübergabe vollzogen – verbunden mit dem Ziel, Bewährtes zu erhalten und zugleich neue Impulse zu setzen. Darüber bin ich sehr stolz“, sagt Wildermuth-Reißer in einer Pressemitteilung.

Erfahrung trifft auf Innovation

Mit der Neuaufstellung setze Reisser bewusst auf die Verbindung aus langjähriger Erfahrung, Tradition und neuen Perspektiven, heißt es weiter. Während Alexander Bruggner sein umfangreiches Know-how einbringe, stünden Jessica und Marten Reißer für neue Denkansätze, Innovationskraft und einen ausgeprägten „Can-do-Spirit“. „Alle Seiten profitieren voneinander: Erfahrung trifft auf neue Perspektiven, Tradition auf Zukunftsdenken. Die junge und empathische Generation ist eine wahre Bereicherung. Beide wurden optimal für die Tätigkeiten vorbereitet, um ihnen die Integration in die Führung zu erleichtern“, erklärt Bruggner die neue Konstellation.

Die Reisser-Zentrale auf der Hulb in Böblingen Foto: Archiv

Jessica Reißer hat bereits verschiedene Bereiche im Unternehmen verantwortet, sich im Vorstand eingebracht und auch außerhalb des Familienunternehmens Erfahrungen gesammelt. „Wir sind ein solides Unternehmen, das in der SHK-Branche seit mehr als 150 Jahren etabliert ist. Gleichzeitig denken wir mutig nach vorne und gehen neue Wege“, beschreibt sie den Führungsanspruch.

Dass die Familie Reißer stärker denn je an entscheidenden Positionen vertreten ist, unterstreicht die enge Verbundenheit zum Unternehmen. Ein Kurs, der auch wirtschaftlich Früchte trägt, da familiengeführte Unternehmen dank langfristigen Denkens und starker Eigenkapitalbasis andere Unternehmensformen nachweislich übertreffen. „Die Zusammenarbeit mit der Familie ist nach wie vor das Wichtigste, darin liegt auch unsere große Kraft. Der Begriff Familienunternehmen ist für Reisser eine Aussage über Geschichte und Zukunft. Ein familiär funktionierender, aber auch leistungsgeprägter Wertekompass steht im Fokus – und nach diesen Aspekten führen wir den Betrieb auch weiterhin“, sagt Marten Reißer.

Die Ziele des neuen Führungstrios

Die neue Führungsspitze hat klare Ziele definiert: Im Fokus stehen der Ausbau der Digitalisierung, der Markenauf- und -ausbau sowie das Erschließen neuer Potenziale, um das Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln. Die „Power der fünften Generation“ solle künftig mit frischen Ideen, mehr Verantwortung und dem Anspruch wirken, das Familienunternehmen in die Zukunft zu führen.

Jessica Reißer, Jahrgang 1996, ist im Familienunternehmen aufgewachsen. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Göttingen und einem Master in Management und Entrepreneurship an der Cranfield University in Großbritannien stieg sie bei der Reisser AG ein. Dort rief sie die Abteilung „Business Development“ ins Leben und trieb vor allem die Analyse neuer Geschäftsfelder sowie die Digitalisierung voran. Mit der Gründung des Profi-Onlineshops „p!kster“ gelang ihr ein strategischer Meilenstein. Zuletzt sammelte sie internationale Erfahrung im Bereich Strategie und Business Development bei Hansgrohe in Atlanta (USA).

Marten Reißer, Jahrgang 1994 und gebürtig Hasselblatt, studierte zunächst Forstwissenschaft und Waldökologie an der Georg-August-Universität Göttingen und absolvierte anschließend den Masterstudiengang „Environmental and Business Management“ an der Bangor University in Wales. Nach Stationen im Asset- und Investmentmanagement wechselte er zu einer Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wo er im Bereich Risk & Compliance Services tätig war.

Zuletzt sammelte auch er internationale Erfahrung bei Hansgrohe in Atlanta im Bereich Finanzen und Controlling. Seit 2023 ist Marten Reißer Vorsitzender des Aufsichtsrats der Reisser AG. Nach der Hochzeit mit Jessica Reißer im Herbst 2024 übernahm er den traditionsreichen Familiennamen.

Über Reisser

Das Unternehmen

Reisser wurde 1871 in Stuttgart-Untertürkheim gegründet. Fünf Tochtergesellschaften formen heute zusammen die Reisser-Gruppe.

Mitarbeiter

Der Großhändler beschäftigt rund 1.800 Mitarbeitende an mehr als 50 Standorten hauptsächlich im Südwesten Deutschlands.