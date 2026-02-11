Böblinger Pharmaunternehmen: Wörwag meldet Rekordumsatz

Während die Automobilbranche kriselt, steht das Böblinger Pharmaunternehmen Wörwag blendend da. 2025 steht erneut ein Rekordumsatz zu Buche.

Eines der erfolgreichsten Produkte des Pharmaunternehmens Wörwag ist „B12 Ankermann“. Die Tabletten gleichen den Mangel an Vitamin B12 aus und sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Das Präparat hat einen Marktanteil von rund 25 Prozent, eine Verdopplung in den vergangenen sieben Jahren. Nur eine von zahlreichen Erfolgsmeldungen aus dem Hause Wörwag, das seinen Hauptsitz auf dem Flugfeld in Böblingen hat.

Seit vielen Jahren wachsen die Zahlen bei dem Pharmaunternehmen, ein Rekordumsatz jagt den nächsten. Stand der Nettoumsatz im Jahr 2024 bei 331 Millionen Euro, kletterte der Wert im vergangenen Jahr auf fast 359 Millionen Euro, wie Wörwag im Rahmen eines Pressegesprächs bekannt gab. Angaben zum Gewinn macht die Firma allerdings nicht. Die Zahl der Mitarbeiter ist auf fast 1500 angewachsen, rund 280 davon sitzen in Böblingen.

Produktion in Polen und Bayern

Nun steht für Wörwag insbesondere im Fokus, die Eigenproduktion der Präparate zu erhöhen, um immer weniger von externen Lieferanten abhängig zu sein. Im polnischen Lodz sitzt seit 2021 die Wörwag Pharma Operations (WPO), eine Produktionstochter. Im Jahr 2023 wurde zudem die Wörwag Pharma Production (WPP) im bayerischen Pöcking ansässig. „Die beiden Standorte werden gezielt weiterentwickelt“, heißt es vonseiten des Unternehmens. Machte im vergangenen Jahr die Eigenproduktion noch 39 Prozent aus, will man diesen Wert im laufenden Jahr auf mehr als 46 Prozent steigern – was 26 Millionen Packungen entspricht.

Wörwag hat sowohl verschreibungspflichtige Präparate im Portfolio als auch sogenannte Over-the-Counter-Produkte, die ohne Rezept, aber nur in der Apotheke erworben werden können. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Präparate für Diabetiker, Erkrankungen des Nervensystems, für das Immunsystem und den Bewegungsapparat. Neben „B12 Ankermann“ wird zum Beispiel „Thiogamma Oral“ viel verkauft, das gegen Nervenschädigungen bei Diabetes hilft.

Dazu gehört, die Produktpalette stets weiterzuentwickeln. Am 1. April will Wörwag „Lagosa Triplex“ auf den Markt bringen. Das Nahrungsergänzungsmittel soll Leber, Herz und den Fettstoffwechsel unterstützen. Hintergrund ist, dass die Firmenverantwortlichen „metabolische Störungen“ als wachsendes Gesundheitsproblem sehen. Der moderne Lebensstil bringe unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel und Stress mit sich und „belastet den Stoffwechsel sowie Organe wie Leber und Herz-Kreislauf-System“, hieß es beim Pressegespräch. Gegen derartige Zivilisationskrankheiten wolle man innovative Präparate entwickeln – ergänzend zu einem gesunden Lebensstil.

Mehr Werbung in Osteuropa geplant

In den vergangenen Jahren ist Wörwag in Asien enorm gewachsen, aber auch in Osteuropa nahm der Absatz deutlich zu. Diese Region will das Böblinger Unternehmen noch stärker in den Fokus nehmen. Werbemaßnahmen sollen im laufenden Jahr neben Deutschland insbesondere Tschechien und Bulgarien im Blick haben. Auch im Außendienst will man die Präsenz in den osteuropäischen Ländern intensivieren.