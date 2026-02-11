Böblinger Pharmaunternehmen: Wörwag meldet Rekordumsatz

Während die Automobilbranche kriselt, steht das Böblinger Pharmaunternehmen Wörwag blendend da. 2025 steht erneut ein Rekordumsatz zu Buche.
Eines der erfolgreichsten Produkte des Pharmaunternehmens Wörwag ist „B12 Ankermann“. Die Tabletten gleichen den Mangel an Vitamin B12 aus und sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Das Präparat hat einen Marktanteil von rund 25 Prozent, eine Verdopplung in den vergangenen sieben Jahren. Nur eine von zahlreichen Erfolgsmeldungen aus dem Hause Wörwag, das seinen Hauptsitz auf dem Flugfeld in Böblingen hat.