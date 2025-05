Böblinger Marktplatz: Frischzellenkur für das Herz der Stadt

1 Ein voll belegter Böblinger Marktplatz beim Bauernkriegs-Stück „Uffrur“ Mitte Mai. Foto: Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer

Der Böblinger Marktplatz soll schöner werden – und belebter. Die Stadt bittet um Ideen und richtet einen Bürgerdialog ein.











In etwa einem Monat geht er los, der Bürgerdialog über die Zukunft des Böblinger Marktplatzes. Am 26. Juni kann jedermann in den großen Sitzungssaal ins Neue Rathaus kommen und sich an der Neugestaltung des Marktplatzes beteiligen. Denn der zentrale Platz des alten Böblinger Stadtkerns hat inzwischen viele seiner Funktionen an andere Stadtteile abgegeben: Das Handelszentrum ist in die Unterstadt gewandert, die Flaniermeile führt entlang der Böblinger Seen. Verbleibende Frequenzbringer sind das Rathaus, das Fleischermuseum und die Kirche. Weswegen der Oberbürgermeister Stefan Belz im Technischen Ausschuss am Mittwoch folgerichtig den Platz als „Ort der Ruhe“ bezeichnete.