Böblinger Kult-Disco: Stadt findet Pächter für Seestudio

Ein neuer Gastronom ist gefunden, um die ehemalige Kult-Disco am Unteren See in Böblingen wachzuküssen. Doch bis Sommer bleibt der Name geheim.
Der Dornröschenschlaf des ehemaligen Seestudios am Unteren See in Böblingen könnte sich dem Ende neigen: Die Stadt teilt auf Nachfrage mit, einen neuen Pächter für die Immobilie gefunden zu haben. „Das Vergabeverfahren ist erfolgreich abgeschlossen; derzeit wird ein Vertragsentwurf mit der künftigen Mietpartei erstellt“, sagt Böblingens Pressesprecher Peter Lausch. Im vergangenen Dezember wurde überraschend bekannt, dass die Stadt zunächst einen Weiterbetrieb anstrebt. Was steckt dahinter?