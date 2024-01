Böblinger Einkaufszentrum geräumt: Verdächtiger Koffer – Polizei evakuiert Mercaden

1 Der Bereich vor den Mercaden ist abgesperrt. Foto: Julika Wolf

Am Donnerstagnachmittag evakuiert die Polizei die Mercaden in Böblingen und sperrt den Bereich drum herum ab. Der Grund: ein verdächtiger Koffer. Was bisher bekannt ist.











Alle raus, heißt es am Donnerstagnachmittag plötzlich in den Böblinger Mercaden. Wie die Polizei berichtet, ist das Polizeipräsidium Ludwigsburg kurz vor 15 Uhr über einen herrenlosen Koffer in dem Einkaufszentrum an der Talstraße in Böblingen informiert worden. Der Koffer war dort ersten Erkenntnissen zufolge gegen 14.30 Uhr von einer unbekannten Person abgestellt worden.