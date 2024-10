Böblinger Braugaststätte: Tobias Faude ist der neue Platzhirsch am Postplatz

1 Die Braugaststätte hat wieder einen Pächter: Tobias Faude Foto: /Stefanie Schlecht

Der Leerstand in der Brauerei-Gaststätte Platzhirsch hat ein Ende: Die Gastronomen Tobias Faude und Jochen Breitmayer steigen als Pächter am Postplatz in Böblingen ein. Sie führen bisher das Bootshaus am Oberen See sowie das B-Drei am Bahnhof, den Schluckspecht auf dem Stuttgarter Weindorf und bewirten die Mitarbeiter von Reisser in dessen Kantine. Jetzt kommt der Platzhirsch dazu, der bis Ende Juli noch von Monika und André Jordan bewirtschaftet wurde, die sich aus persönlichen Gründen zurückzogen.