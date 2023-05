1 Flüchtlinge sollen gefälligst woanders wohnen, befanden einige Böblinger Hausbewohner. Foto: dpa

Böblingen - An die große Glocke will die Stadt Böblingen diese Geschichte nicht hängen. Deshalb hat es eine ganze Weile gedauert, bis sie bekannt wurde und ein Redakteur der Kreiszeitung sie publik machte: Bereits im Januar haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Böblingen den Einzug einer syrischen Flüchtlingsfamilie verhindert. Lautstark hatten sie sich vor dem Haus postiert. Ihre Botschaft: „Wir wollen keine Flüchtlinge bei uns im Haus!“.