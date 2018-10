Böblingen Vier Verletzte bei Massenkarambolage mit Müllfahrzeug

24. Oktober 2018

Der Fahrer eines Müllfahrzeugs hat eine Massenkarambolage bei Böblingen verursacht. Ingesamt sechs Autos sind an dem Unfall beteiligt.





Böblingen - Sechs Fahrzeuge sind bei einem Unfall bei Böblingen beschädigt worden, als ein Müllfahrzeug auf der K 1055 in Richtung Autobahn auf an einer Ampel stehende Autos auffuhr. Wie die Polizei mitteilt fuhr der 49-Jährige am Steuer des Müllautos gegen 14.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen stehenden Infiniti auf, der wiederum durch den Aufprall auf den BMW eines 23-Jährigen aufgeschoben wurde.

Spezialkran kommt zur Bergung

Zudem wurden kollidierte der BMW mit einem Toyota und einem Daimler. Der Toyota wiederum wurde auf einen VW geschoben. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Perosnen leicht verletzt, der Sachschaden wird auf 45 000 Euro geschätzt.

Diverse Rettungskräfte und drei Abschleppfahrzeuge waren im Einsatz. Das Müllfahrzeug musste mit einem Spezialkrank geboren werden. Die Straße musste gut zweieinhalb Stunden gesperrt werden.