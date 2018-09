Böblingen Verletzte bei Crash zwischen Pkw und Motorrad

Bei einem schweren Zusammenstoß in Böblingen sind mehrere Personen verletzt worden. Zudem entstand ein immenser Sachschaden.





Stuttgart - Zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden kam es am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr an der Kreuzung Sindelfinger Straße/Talstraße/Jahnstraße. Nach Angaben der Polizei befuhr der 51-jährige Fahrer eines Daimler-Benz die Sindelfinger Straße aus Sindelfingen kommend in Fahrtrichtung Böblingen.

An der dortigen Lichtzeichenanlage fuhr der Daimler-Benz-Fahrer, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, auf den vor ihm an der Ampel stehenden Porsche einer 27-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Porsche auf die rechte Fahrbahn geschoben, wodurch der Skoda eines 38-Jährigen leicht beschädigt wurde. Zugleich kollidierte der Daimler-Benz mit dem Motorrad der Marke Suzuki eines 26-Jährigen, welches sich vor dem Porsche an der Ampel befand.

Immenser Sachschaden

Das Motorrad wurde hierbei unter dem Daimler-Benz eingeklemmt. Die Fahrerin im Porsche erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Motorradfahrer wurde ebenfalls verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Die Sindelfinger Straße musste zwischen den Abzweigungen Leibnizstraße und Talstraße zeitweise voll gesperrt werden. An der Unfallstelle waren neben drei Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Böblingen und Sindelfingen auch ein Rettungs- und ein Notarztwagen sowie die Feuerwehr Böblingen mit einem Fahrzeug und drei Wehrleuten im Einsatz.

Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 106.000 Euro.