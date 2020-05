4 Am Donnerstagnachmittag landete in Böblingen ein Rettungshubschrauber. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Am Donnerstagnachmittag ist die Tübinger Straße in Böblingen kurzzeitig gesperrt, weil ein Rettungshubschrauber landen muss. Er bringt eine schwer verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus.

Böblingen - Am Donnerstagnachmittag ist die Tübinger Straße in Böblingen im Bereich Holzgerlinger First für kurze Zeit gesperrt worden, damit ein Rettungshubschrauber landen konnte. Wie die Polizei berichtet, war eine 44 Jahre alte Radfahrerin bei einem Unfall auf dem parallel verlaufenden Radweg schwer verletzt worden.

Ein 48 Jahre alte Mann war wohl mit Schrittgeschwindigkeit am rechten Fahrbahnrand gefahren. Die Radfahrerin kam von hinten herangefahren und fuhr schließlich, mutmaßlich da sie nicht mehr ausweichen konnte, auf den Mann auf. In der Folge verlor die Frau die Kontrolle über ihr Mountainbike und stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 48 Jahre alte Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.