Feuerwehr-Großeinsatz in Korb Riesige Rauchsäule über dem Hallenbad

Die schwarze Rauchsäule stieg mehrere hundert Meter in die Höhe, der Schaden dürfte erheblich sein: Teile des Korber Hallenbads sind am Donnerstagnachmittag in Flammen aufgegangen. Eine Person wurde verletzt.