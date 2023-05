In Sindelfingen und Böblingen kam es am Sonntagabend zu Versammlungen und Autokorsos. Der Verkehr in der Böblinger Flugfeld-Allee wurde mehrfach komplett zum Erliegen gebracht.

Am Sonntag zwischen 21 Uhr und Mitternacht kam es mutmaßlich im Zusammenhang mit den Wahlergebnissen in der Türkei zu diversen Zusammenkünften und Autokorsos in den Stadtbereichen von Böblingen und Sindelfingen.

In der Hochphase versammelten sich laut Polizeibericht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen etwa 230 Personen mit Fahrzeugen, die vereinzelt auch Pyrotechnik zündeten. Der Verkehr in der Flugfeld-Allee in Böblingen wurde mehrfach komplett zum Erliegen gebracht, wobei andere Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt gehindert wurden.

Das Polizeirevier Böblingen bittet Verkehrsteilnehmer, die in Zusammenhang mit den Vorfällen behindert oder gar gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0 70 31/13 25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.