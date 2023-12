Am Dienstagabend kommt es in Böblingen zu einem Frontalzusammenstoß. Sechs Personen werden dabei verletzt, darunter ein Säugling.

Aus bisher unbekannter Ursache stießen am Dienstagabend die Autos eines 30-jährigen und eines 62-jährigen Fahrers frontal zusammen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 in der Konrad-Zuse-Straße. Im Opel des 30-Jährigen befanden sich neben dem Fahrer, ein 62-jähriger Beifahrer, zwei 23-jährige Beifahrerinnen und ein 5 Monate alter Säugling.

In der Folge des Aufpralls krachte der Opel gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford Transit. Der Fahrer des Mercedes wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Sämtliche in den Unfall verwickelten Personen wurden leicht verletzt, sie kamen ins Krankenhaus.

Der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 80 000 Euro. Die Konrad-Zuse-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde gesperrt.