1 Hier gibt es in der Schönaicher Straße ab Montag kein Durchkommen mehr. Foto: /Stefanie Schlecht

Die wichtige Verbindung nach Schönaich soll umfangreich saniert werden. Ab Montag ist der Bereich zwischen Heusteigstraße und Achalmstraße komplett dicht.











Die Arbeiten in der Schönaicher Straße in Böblingen starten. Sie soll auf Höhe des Baumovals umfassend saniert werden. Ab diesem Montag, 29. Juli, ist der erste Bauabschnitt zwischen den Kreuzungen mit der Heusteigstraße und der Achalmstraße/Schönbuchstraße an der Reihe.