Böblingen rein – Waiblingen raus?: Neues Gutachten für Mietpreisbremse stößt bei Grünen auf Unverständnis

Ein neues Gutachten für die Mietpreisbremse dürfte in der Region für Unruhe sorgen: Böblingen soll unter den Mechanismus fallen, Leinfelden-Echterdingen und Waiblingen nicht mehr.
Ein neues Gutachten zur Mietpreisbremse sorgt für Knatsch in der grün-schwarzen Koalition. Der Hintergrund: Große Städte wie Konstanz und Mannheim sollen danach aus dem Schutzmechanismus herausfallen – ebenso wie Leinfelden-Echterdingen, Waiblingen, Ditzingen und Weinheim in der Region Stuttgart. Das stößt den Grünen im Landtag sauer auf. Fraktionschef Andreas Schwarz kritisiert in einem Schreiben an Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU), das habe für die Bevölkerung in den betroffenen Gemeinden erhebliche soziale und ökonomische Konsequenzen.