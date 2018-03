Böblingen Räuber überfallen Familie in Wohnung

Von rmu 23. März 2018 - 13:58 Uhr

Die Täter trugen vermutlich Sturmhauben. Foto: Symbolbild/dpa

Mit Sturmhauben maskiert sind zwei Männer in die Wohnung einer Böblinger Familie eingedrungen. Während sie die Kinder in Schach hielten, zwangen sie die Frau, Wertgegenstände herauszugeben.

Böblingen - Was einer 32 Jahre alten Frau und zwei Kindern am vergangenen Samstag passiert ist, klingt fast wie aus einem Hollywood-Film entsprungen.

Wie die Polizei erst jetzt berichtet, waren zwei vermutlich mit Sturmhauben maskierte Männer zwischen 5 Uhr und 7.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung der Familie in der Harbigstraße in Böblingen eingedrungen. Dort überwältigten sie die Frau. Während die Räuber die sechs und elf Jahre alten Kinder in Schach hielten, forderten sie die Frau auf, ihre Wertgegenstände zu übergeben. Schließlich flüchteten die Männer mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Die 32-Jährige alarmierte zwar sofort die Polizei, allerdings blieb eine Fahndung erfolglos.

Die beiden Täter waren schwarz gekleidet. Einer von ihnen wird als 1,75 Meter groß und dicklich beschrieben. Er trug eine Brille. Sein Kumpan war etwa 1,85 Meter groß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 0 70 31/13 00 um Hinweise.