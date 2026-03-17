Böblingen: Polizei ermittelt wegen einer Vergewaltigung auf dem Flugfeld

Auf dem Flugfeld in Böblingen soll eine 17-Jährige sexuell missbraucht worden sein. Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Eine mutmaßliche Vergewaltigung auf dem Flugfeld in Böblingen beschäftigt die Polizei und die Staatsanwaltschaft: Ein 17-jähriges Mädchen soll dort am Donnerstagabend, 12. März, sexuell missbraucht worden sein. Laut Polizeiangaben stehen zwei Jugendliche im Alter von 14 Und 16 Jahren in Verdacht, an dem sexuellen Übergriff am 12. März beteiligt gewesen zu sein.

Wie die Polizei berichtet, sei das 17-jährige Opfer an jenem Donnerstagabend mit Freunden unterwegs gewesen und habe eine öffentliche Toilette aufsuchen wollen. Die Tatverdächtigen sollen auf die 17-Jährige aufmerksam geworden sein und sie in die Toilettenanlage gedrängt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dort mutmaßlich zu einer Vergewaltigung durch mindestens einer der Jugendlichen. Erst als andere Personen hinzukamen, ließen sie von der jungen Frau ab.

Jugendliche Verdächtige nicht in U-Haft

Die Polizei konnte die Verdächtigen identifizieren und vorläufig festnehmen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen wieder auf freien Fuß gesetzt, da laut der Polizei die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vorlagen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Ludwigsburg dauern an.