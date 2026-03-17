Böblingen: Polizei ermittelt wegen einer Vergewaltigung auf dem Flugfeld

Auf dem Flugfeld in Böblingen soll eine 17-Jährige sexuell missbraucht worden sein. Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.
Eine mutmaßliche Vergewaltigung auf dem Flugfeld in Böblingen beschäftigt die Polizei und die Staatsanwaltschaft: Ein 17-jähriges Mädchen soll dort am Donnerstagabend, 12. März, sexuell missbraucht worden sein. Laut Polizeiangaben stehen zwei Jugendliche im Alter von 14 Und 16 Jahren in Verdacht, an dem sexuellen Übergriff am 12. März beteiligt gewesen zu sein.