1 Ein 36-Jähriger soll eine junge Frau zu Boden geschlagen haben (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Streit ist am Mittwochabend in einem Einkaufszentrum in Böblingen eskaliert. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein 36-Jähriger einer jungen Frau so heftig ins Gesicht, dass diese zu Boden ging.

Böblingen - Bei einer Schlägerei in einem Einkaufszentrum in der Böblinger Stadtmitte ist am Mittwochabend eine 17-Jährige verletzt worden. Nach Polizeiangaben war vermutlich eine abschätzige Bemerkung der Auslöser für die Auseinandersetzung, in die ein 36 Jahre alter Mann, dessen 19 Jahre alte Begleiterin und eine 17 Jahre alte Jugendliche verwickelt waren. Der Mann soll sich im Vorbeigehen abwertend gegenüber der 17-Jährigen und ihren Bekannten geäußert haben. Daraus entwickelte sich ein Streit zwischen der 17-Jährigen und der 19-Jährigen, die sich schließlich auch gegenseitig geschlagen haben sollen. Der 36-Jährige mischte sich ein und schlug die 17-Jährige so heftig ins Gesicht, dass diese zu Boden ging und benommen liegen blieb.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes griff ein und versuchte, den 36-Jährigen festzunehmen. Zwischen den beiden Männern kam es zu einem Gerangel, bis der Sicherheitsdienst den Mann unter Kontrolle bekam. Ein Messer, das dem 36-Jährigen aus der Tasche gefallen war, nahm der Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts an sich und übergab es der alarmierten Polizei. Diese nahm den mutmaßlichen Schläger fest. Die verletzte 17-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.