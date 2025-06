Böblingen: Mann masturbiert auf Parkplatz

1 Die Polizei schnappte den Mann. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote

Eine Frau hat beobachtet, wie ein 44-Jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarktes in seinem Auto onanierte. Die Polizei konnte ihn später ermitteln.











Eine 36-jährige Frau hat am Dienstag, 3. Juni, auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Otto-Lilienthal-Straße bemerkt, dass ein Mann mit entblößtem Glied in seinem Auto saß und masturbierte. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich dies gegen 12 Uhr Mittag. Die Frau meldete dies der Polizei, der es später gelang, den 44-jährigen Mann zu ermitteln. Er muss nun mit einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen rechnen.