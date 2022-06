1 Ein junger Mann hat Anzeige gegen zwei Unbekannte erstattet, die ihn auf dem Heimweh überfallen haben. Foto: imago images

Ein 20-Jähriger gab an, in der Nacht auf Donnerstag von Unbekannten am Bahnhof Hulb überfallen worden zu sein. Die Beute: ein vierstelliger Bargeldbetrag.















Ein 20-Jähriger ist am Bahnhof Böblingen-Hulb bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.50 Uhr im Bereich der S-Bahn-Haltestelle und der Hanns-Klemm-Straße in Böblingen. Der 20-Jährige war nach eigenen Angaben zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als er plötzlich von zwei Unbekannten angesprochen wurde.

Die beiden Männer sollen an ihn herangetreten sein und dabei einen unbekannten Gegenstand gegen seinen Rücken gehalten haben. Darauf wurde er von den Tätern abgetastet und aufgefordert, seine mitgeführten Gegenstände auszuhändigen. In diesem Zuge habe er einen vierstelligen Bargeldbetrag übergeben, gab er gegenüber den Beamten an. Warum der 20-Jährige derart viel Bargeld bei sich trug oder welche Umstände möglicherweise noch zu der Tat gehören, gab die Polizei am Donnerstag nicht bekannt. Der 20-Jährige sagte, dass die Täter anschließend mit der Beute ungefähr in Richtung Schickardstraße geflüchtet seien. Eine genaue Täterbeschreibung konnte der junge Mann nicht abgeben.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08 00 / 1 10 02 25 zu melden.