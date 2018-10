Böblingen Fußgängerin mit Baby von Auto angefahren – Säugling schleudert durch die Luft

Von red/dpa/bpu 28. Oktober 2018 - 12:53 Uhr

In Böblingen hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben – eine schwangere Frau und ihr zehn Monate altes Baby wurden verletzt (Symbolbild). Foto: dpa

In Böblingen hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Autofahrer hat eine schwangere Frau mit einem Baby auf dem Arm übersehen und angefahren.

Böblingen - Eine schwangere Frau und ihr zehn Monate altes Baby, das sie vor der Brust auf den Armen getragen hatte, sind am Samstagabend bei einem Unfall in Böblingen schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 18 Uhr in der Eugen-Bolz-Straße. Ein 32-jähriger Autofahrer erkannte die 30-jährige Fußgängerin mit ihrem Baby zu spät, als diese zwischen den geparkten Autos auf die Straße trat, und erfasste beide. Die Frau wurde seitlich über die Motorhaube geschleudert. Das Baby, welches die Mutter in den Armen getragen hatte, flog durch die Luft, kam auf der Motorhaube eines geparkten Fahrzeugs auf und fiel von dort auf den Boden. Die schwangere Frau sowie der Säugling wurden zur weiteren Behandlung in unterschiedliche Krankenhäuser eingeliefert.

Die Polizei sucht unterdessen nach möglichen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Auf Höhe des Unfalls parkte laut Polizei ein roter Mercedes Benz, welcher kurz nach dem Eintreffen der Beamten wegfuhr. Der Fahrer oder andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869230 zu melden.