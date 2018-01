Böblingen Frontalcrash beim Abbiegen – Zeugen gesucht

Von red 08. Januar 2018 - 21:39 Uhr

In Böblingen ist es am Montagabend zu einem schweren Zusammenstoß gekommen. Drei Personen wurden verletzt, zudem entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe.





Böblingen - Drei Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 18.04 Uhr in Böblingen, in der Herrenberger Straße, ereignete. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 41-jähriger Fahrer eines Skoda die Herrenberger Straße in stadteinwärtiger Richtung und bog auf Höhe der Hewlett-Packard-Straße nach links in diese ab.

Die 48-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr mit ihrem 58-jährigen Beifahrer zu diesem Zeitpunkt die Herrenberger Straße in Fahrtrichtung Ehningen. Im Einmündungsbereich kam es zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge.

Nach ersten Informationen gaben beide Fahrzeugführer an jeweils grün an der Lichtzeichenanlage gehabt zu haben. Hierbei wurden alle drei Personen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr durch die Polizei geregelt.

Es werden noch Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zur Schaltung der Lichtzeichenanlage, geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07031/13-2500 beim Polizeirevier Böblingen zu melden.