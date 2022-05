VfB Stuttgart in der Bundesliga Wer kommt, wer geht? Die Zukunft der VfB-Leihspieler

Neun Profis hatte der VfB Stuttgart in der vergangenen Saison an andere Vereine verliehen – längst nicht alle werden zurückkehren. Ein Überblick zur Lage bei Darko Churlinov, Philipp Klement und Co.