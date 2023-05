1 Simone Crapanzano trainiert sechsmal wöchentlich daheim in Rommelshausen. Foto: Eva Herschmann

Simone Crapanzano aus Rommelshausen startet beim Bodybuilderwettkampf „Mr. Olympia Natural“ in Las Vegas. Der 47-Jährige lebt überwiegend vegan und lehnt illegale Substanzen zum Muskelaufbau ab.









Simone Crapanzano ist eine beeindruckende Erscheinung. Der 1,90 Meter große und 90 Kilogramm schwere Bodybuilder hat am ganzen Körper gut definierte Muskeln, die alle natürlichen Ursprungs sind. Der 47-Jährige aus Rommelshausen betreibt Natural Bodybuilding. Wie beim herkömmlichen Bodybuilding liegt der Fokus auf Muskelaufbau. Aber Simone Crapanzano verfolgt auf natürlichem Weg sein Ziel. „Ich lehne die Einnahme von illegalen Substanzen ab, meine Proteinquelle sind Erbsen“, sagt Simone Crapanzano, der am Freitag in Las Vegas beim Wettkampf „Mr. Olympia Natural“, dem größten Bodybuilding-Wettkampf der Welt für Amateure, in der Klasse „Men’s Physique“ antritt.