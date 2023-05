Müssen wir uns denn in vollem Umfang lieben?

1 Immer wieder die Fragen: Bin ich schön genug für das Bild? Und für wessen Bild eigentlich? Foto: victor zastol'skiy - stock.adobe.com

Die „Body Positivity“-Bewegung will dem medial vermittelten Schlankheitswahn ein Ende bereiten. Doch ist das wirklich der ersehnte Befreiungsschlag? Experten meinen: Lasst eure Körper stattdessen doch einfach mal in Ruhe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Manchmal ist sie gar nicht so einfach, die Sache mit der Liebe. Vor allem dann nicht, wenn man sie beim morgendlichen Blick in den Spiegel ausgerechnet dem eigenen verquollenen Gerade-wach-Gesicht entgegenbringen soll. Gut geschlafen, Augenringe? Wie nett, dass ihr immer noch da seid. Doch wer sich bei diesem Anblick schnellstens hinter der perfekt inszenierten Alltagsmaske verstecken möchte, hat in den letzten Jahren einiges verpasst.