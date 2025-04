Bodenverkehrsdienste: Weitere Streiks an Flughäfen vom Tisch

Weitere Streiks an Flughäfen vom Tisch

1 An den Verdi-Warnstreiks im März haben sich auch Beschäftigte Bodenverkehrsdienste beteiligt. Foto: Christophe Gateau/dpa

Im Luftverkehr können viele Berufsgruppen wirksam streiken. Nun hat sich eine Branche den Kollegen im Öffentlichen Dienst angeschlossen.











Berlin/Frankfurt - An den deutschen Flughäfen sind mögliche Streiks einer weiteren Beschäftigtengruppe so gut wie vom Tisch. Für die rund 30.000 Beschäftigten in der Flugzeugabfertigung haben Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi nach gescheiterten Tarifverhandlungen eine gemeinsame Einigungsempfehlung erarbeitet. Diese sei für beide Seiten tragfähig und schließe für die kommenden beiden Jahre Arbeitskampfmaßnahmen aus, sagte die unparteiische Vorsitzende der Schlichtungskommission, Yvonne Sachtje.