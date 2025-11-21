Für 4,6 Milliarden Euro wollte sich die Bodenseewasserversorgung, die auch Stuttgart mit Trinkwasser beliefert, neu aufstellen. Der Wasserpreis hätte sich dadurch verdreifacht.
Es wäre ein Mammutprojekt gewesen, doch im Moment spricht wenig dafür, dass der Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV) seine Neubaupläne verwirklichen wird – mit 4,6 Milliarden Euro sind sie schlicht zu teuer. Auf der jüngsten Verbandsversammlung in Tuttlingen vor wenigen Tagen haben die Vertreter den Weg, zwei Alternativen prüfen zu lassen, bestätigt.