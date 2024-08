Bodenseekreis: Riesiger Schaden bei Brand in Imbiss – Menschen müssen Häuser verlassen

Riesiger Schaden bei Brand in Imbiss – Menschen müssen Häuser verlassen

Mehr als 100.000 Euro Schaden sind bei einem Brand einer Gaststätte in Markdorf (Bodenseekreis) entstanden. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache in der Küche ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Demnach dehnte sich das Feuer auf die Fassade des unbewohnten Imbissgebäudes aus. Die Bewohner des benachbarten Mehrfamilienhauses seien aufgefordert worden, ihre Wohnungen wegen Brandgefahr kurzzeitig zu verlassen.