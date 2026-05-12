1 Eine Person ist in U-Haft gekommen (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Ein Dieb stiehlt einen Tresor aus dem Schlafzimmer einer Wohnung. Ein Vierteljahr später scheint für die Ermittler klar: Der Täter ist für die Opfer kein Unbekannter.











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Drei Monate nach einem Einbruch und dem Diebstahl eines Tresors in Kressbronn (Bodenseekreis) ist ein Bekannter der Wohnungsinhaberin in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, führten umfangreiche Ermittlungen auf die Spur des 58-Jährigen. In welchem Verhältnis der Verdächtige und das Opfer genau zueinander stehen, teilten sie nicht mit.