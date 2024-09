1 Die unbekannte Kundin sei nach dem Vorfall aus der Bäckerei geflüchtet. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Unzufrieden mit dem Zeitpunkt, wann sie ihr Frühstück bezahlen soll, zeigt sich eine Frau in einer Bäckerei. So sehr, dass sie zum Schlag ausgeholt haben soll.











Eine zunächst unbekannte Frau ist in einer Bäckerei in Meersburg (Bodenseekreis) derart in Rage geraten, dass sie die Scheibe der Theke zerschlagen haben soll.