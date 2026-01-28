Bodenseekreis: Junge Frau mit Kabelbinder gefesselt? Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

Ein 28-Jähriger gerät auf einer Fasnachtsveranstaltung mit Sicherheitsleuten aneinander. Im Raum steht der Vorwurf, er habe zuvor eine Frau fixiert. Die Polizei bittet um Hinweise.











Link kopiert



Um zu klären, ob eine Frau auf einer Fasnachtsfeier im Bodenseekreis gefesselt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Es solle geprüft werden, ob ein 28-Jähriger bei einer Feier in Langenargen eine junge Frau zuerst angegangen und dann mit Kabelbindern fixiert haben soll. Wie eine Polizeisprecherin sagte, stehe die Behauptung aktuell noch „ungestützt im Raum“: Es gebe zwar Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatte, allerdings fehlten deren Personalien.