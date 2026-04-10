Bodenseekreis: 80-Jähriger verfolgt Autofahrerin nach Unfall mit Roller

1 Die Polizei war im Einsatz (Symbolbild). Foto: Jens Büttner/dpa/Jens Büttner

Ein Sturz mit dem Roller, eine Verfolgung und ein handfester Streit: Wie ein Video der Polizei entscheidend half und warum beiden Unfallbeteiligten nun Ärger droht.











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Nachdem sie ihm die Vorfahrt genommen haben soll und er gestürzt war, soll ein 80 Jahre alter Rollerfahrer die Autofahrerin verfolgt und angegriffen haben. Der Senior war laut Polizei auf seinem Roller in Salem (Bodenseekreis) zu einer Einmündung gefahren, wo ihm die 22-jährige Frau die Vorfahrt genommen haben soll. Er sei daraufhin auf die Straße gestürzt und habe sich leicht verletzt.