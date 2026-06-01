Bodensee: Polizei gibt Entwarnung – Niemand über Bord

1 Nach etwa zwei Stunden wurde die Suche ausgesetzt – nun gab die Polizei Entwarnung (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Großer Einsatz auf dem Bodensee: Boote, Drohnen, Hubschrauber – und am Ende ist alles nur eine Täuschung? Was die Polizei zu dem Notruf sagt.











Link kopiert



Zwei Stunden lang suchten Rettungskräfte nach einer angeblich vermissten Person auf dem Bodensee – nun gibt es Entwarnung. Der Grund ist laut Polizei, dass gar niemand vermisst wird. „Wir gehen davon aus, dass es tatsächlich keine vermisste Person gibt“, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen. Es gebe keine Person, auf die die Beschreibung passen würde.