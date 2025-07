1 Der Einsatz endet glimpflich. Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein

Boote und ein Hubschrauber suchen im Bodensee stundenlang nach einem vermeintlich vermissten Schwimmer. Doch es ist ganz anders, als es aussieht.











Stundenlang haben Rettungskräfte und Polizei mit Booten sowie einem Hubschrauber am Bodensee nach einer vermeintlich vermissten Person gesucht. Dann wurde die umfangreiche Suche eingestellt. Denn: Der gesuchte 45 Jahre alte Mann aus Friedrichshafen war zu Fuß an den Ort zurückgekehrt, an dem er als vermisst gemeldet worden war.