Bodensee: Ferien fürs schwimmende Klassenzimmer

Lernen im Urlaub und auf dem Schiff? Seit zehn Jahren kann man auf der MS Überlingen schippern und etwas über den Bodensee erfahren. Doch jetzt ist erst mal Pause.
Wer kommt schon auf die Idee, dass er sein Badezeug heiß wäscht und mindestens vier Tage trocknet, wenn er erst im Mittelmeer und später im Bodensee schwimmen geht? Die Frage klingt merkwürdig, und doch führt sie mitten hinein in die Biologie, genauer: in das Eindringen von Tieren in Lebensräume, in denen sie nichts verloren haben. Exakt das soll verhindert werden, indem Badehose oder Bikini beim Wechsel des Badeortes gründlich gereinigt werden. Denn in der Textur können sich winzige Mikroben oder Larven verbergen, die am nächsten Ort schlüpfen und sich vermehren.