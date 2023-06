Bodenrichtwerte in Göppingen

1 Das ist laut Bodenrichtwert-Karte Göppingens teuerste Wohnstraße. Nicht alle Grundstücksbesitzer wollen das akzeptieren. Foto: Staufenpress

„Haus und Grund“ Göppingen übt Kritik. Auch einige Immobilienbesitzer finden extreme Steigerungen bei den aktuellen Bodenrichtwerten in der Stadt ungerecht – und wollen sie nicht einfach hinnehmen.









Für Immobilienbesitzer und Mieter rückt auch im Raum Göppingen der Tag näher, an dem die Grundsteuer neu festgesetzt wird. Entscheidender Faktor: Die Bodenrichtwerte. Und gerade in der Kreisstadt sorgen diese für Kopfschütteln und Grummeln bei Grundstücksbesitzern sowie bei der Interessenvertretung der Immobilienbesitzer, dem Verein „Haus und Grund“ (HuG): In bestimmten Göppinger Lagen sind durch Verkäufe von Grundstücken zu extrem hohen Preisen die aktuellen Werte sprunghaft gestiegen, während benachbarte Zonen vergleichsweise gut wegkommen.