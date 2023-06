1 Über diese Treppen musst du gehen: Aufkleber am Bahnhof. Foto: factum/Simon Granville

Am Ludwigsburger Bahnhof testet die Bahn ein ausgeklügeltes Instrument zur Fahrgastlenkung. So sollen Verspätungen vermieden werden – für die die Bahn ja auch gar nichts kann, findet unser Kolumnist.









Ludwigsburg - Aufmerksamen Bahnpendlern in Ludwigsburg sind sie natürlich schon Mitte Dezember aufgefallen: große orangefarbene Kleber auf dem Bahnsteig, die den Fahrgästen sagen, was sie tun sollen: „Weitergehen. Keep moving“, steht auf zweien, die direkt vor den Treppenabgang geklebt sind. „Bitte hier nicht stehenbleiben“, steht auf dem anderen, der links vom Treppenabgang neben dem Absperrgeländer auf dem Boden klebt. Pendler-Profis kennen diesen Fleck in Ludwigsburg gut, denn regelmäßig verwandeln ihn Pendler-Anfänger in einen Flaschenhals.