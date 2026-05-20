Boden unter den Füßen weggezogen: Stefan Mross weinte nach Immer wieder sonntags-Aus

Stefan Mross moderiert "Immer wieder sonntags" seit 2005 - jetzt hat er erstmals über den Moment gesprochen, in dem er vom Aus der Kult-Show erfuhr. "Die Sendung war mein Leben", so der Volksmusikstar.
Stefan Mross (50) hat 21 Jahre lang jeden Sommer den Sonntagvormittag in der ARD mit "Immer wieder sonntags" geprägt. Als der SWR im März das Ende der Kult-Show bekannt gab, brach für den Moderator eine Welt zusammen, wie er jetzt im Interview mit der "Bild"-Zeitung beschreibt. Man habe ihm die Entscheidung nur wenige Stunden vor der Öffentlichkeit mitgeteilt und ihm damit den "Boden unter den Füßen weggezogen".