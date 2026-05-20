Boden unter den Füßen weggezogen: Stefan Mross weinte nach Immer wieder sonntags-Aus
Stefan Mross moderiert "Immer wieder sonntags" seit 2005. Foto: ddp/Panama Pictures

Stefan Mross moderiert "Immer wieder sonntags" seit 2005 - jetzt hat er erstmals über den Moment gesprochen, in dem er vom Aus der Kult-Show erfuhr. "Die Sendung war mein Leben", so der Volksmusikstar.

Stefan Mross (50) hat 21 Jahre lang jeden Sommer den Sonntagvormittag in der ARD mit "Immer wieder sonntags" geprägt. Als der SWR im März das Ende der Kult-Show bekannt gab, brach für den Moderator eine Welt zusammen, wie er jetzt im Interview mit der "Bild"-Zeitung beschreibt. Man habe ihm die Entscheidung nur wenige Stunden vor der Öffentlichkeit mitgeteilt und ihm damit den "Boden unter den Füßen weggezogen".

 

Er sei völlig ahnungslos und gut gelaunt in das Gespräch mit den Senderverantwortlichen gegangen, berichtet Mross. Er habe erwartet, gemeinsam mit seinem Produzenten über die Zukunft der Show zu beraten. Doch am Tisch saßen ihm dann ohne Vorwarnung die Unterhaltungschefin und ein weiterer Mann gegenüber. "Ich witzelte noch: Oha, das schaut ja nach Kündigung aus", erinnert er sich. Die Antwort ließ keinen Zweifel: "Ja, damit wären wir schon beim Thema. Das Format wird eingestellt."

Unterschrift in zehn Minuten

Der Sender habe ihm dann bereits eine fertige Pressemitteilung vorgelegt, die er nur noch unterschreiben sollte. "Das war eiskalt. Die beiden haben allen Ernstes von mir verlangt, dass ich innerhalb von zehn Minuten Zitate freigeben soll, die sie für mich formuliert hatten. Als wäre das Aus meiner Show in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt", sagt Mross.

Das Ende habe ihn aber auch emotional getroffen. "Natürlich sind an diesem Tag Tränen geflossen", betont der Moderator. "Die Sendung war mein Leben. Unser aller Leben." Die Gründe des Senders für die Einstellung, laut Mross "Verjüngung, kommerzwirtschaftliche Gründe und Digitalisierung", kann er nicht verstehen: "Man muss die älteren Menschen doch auch weiterhin teilhaben lassen an der Fernsehunterhaltung in der ARD."

Ein Format mit 31 Jahren Geschichte

"Immer wieder sonntags" feierte 1995 seine Premiere und wurde zunächst von Max Schautzer sowie kurzzeitig von Sebastian Deyle moderiert, ehe Mross 2005 übernahm. Seitdem entstanden in 31 Staffel 378 Folgen der Open-Air-Liveshow auf dem Gelände des Europa-Parks in Rust. SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler bezeichnete das Aus als schmerzhaft, verwies aber auf die wirtschaftliche Lage des Senders, die "keine andere Wahl" gelassen habe.

Bevor das Format endgültig endet, laufen ab dem 31. Mai noch zwölf reguläre Ausgaben "Immer wieder sonntags", dazu eine Extra-Sendung am 6. September und eine Best-of-Show am 13. September als Abschluss. Wie es für Mross danach weitergeht, weiß er noch nicht. Es gebe Vorgespräche mit verschiedenen Sendern, aber nichts Konkretes. Für 2027 plant er eine eigene Tournee unter dem Titel "Immer wieder Stefan". Rückhalt findet er derweil bei seiner Partnerin Eva Luginger, die er als seinen wichtigsten Menschen bezeichnet: "Ohne sie würde ich das Aus meiner Sendung nicht verkraften."

 